Lunedì 21 Agosto 2017, 11:49 - Ultimo aggiornamento: 21-08-2017 11:49

La Guardia di Finanza di Sala Consilina guidata dal luogotenente Giuseppe Iannarelli ha svolto un controllo nei confronti di un grande magazzino "made in China" del Vallo di Diano, dove sono stati rinvenuti prodotti sui quali non erano riportate le indicazioni “minime” previste dal Codice del Consumo e il cui commercio è vietato in quanto privi dei necessari requisiti di sicurezza.Le Fiamme Gialle del Vallo di Diano hanno così sequestrato oltre 60 mila pezzi (articoli per fumatori, casalinghi e cancelleria varia) per un valore di circa 18.000 mila euro. I prodotti - secondo quanto riferito dagli inquirenti - erano offerti in vendita agli ignari consumatori. Nei confronti del responsabile della società sottoposta a controllo, segnalato all’autorità amministrativa competente, sono state irrogate sanzioni fino a 25.000 euro.