Domenica 8 Gennaio 2017

Pubblica e privata incolumità a rischio in via Ponte Aiello, il privato ha disatteso l'ordinanza del 21 novembre scorso. Il provvedimento, a firma del responsabile dell'ufficio tecnico Vincenzo Ferraioli, aveva ordinato entro 30 giorni dalla notifica la piantumazione delle magnolie secolari. Ma a oggi nessun intervento è stato effettuato. E ai rischi per la sicurezza si è aggiunta anche la trasformazione dei giardinetti adiacenti alle piante in pattumiere di rifiuti.