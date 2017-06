Venerdì 16 Giugno 2017, 21:10 - Ultimo aggiornamento: 16-06-2017 21:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un'idea partita dal comitato spontaneo di genitori degli alunni iscritti alla scuola Manzoni di Pagani e immediatamente sposata dall'amministrazione comunale. Con una delibera del 14 giugno scorso, la Giunta di Palazzo San Carlo ha stabilito che le donazioni del 5x1000 Irpef destinate al Comune dai contribuenti saranno interamente devolute al plesso del Primo Circolo Didattico, chiuso dallo scorso mese di ottobre per mancanza di certificazione di idoneità statica. Il sindaco Bottone conta in una forte risposta da parte dei cittadini paganesi, per mettere da parte un bel po' di fondi da destinare al ripristino delle attività nell'istituto.