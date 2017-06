Venerdì 16 Giugno 2017, 20:16 - Ultimo aggiornamento: 16-06-2017 20:16

Un grandissimo spavento e ferite a un occhio e a una gamba. E' andata bene a una donna di Pagani che questo pomeriggio, recandosi in chiesa in via Madonna di Fatima, è stata letteralmente travolta da un'auto. Scaraventata violentemente sull'asfalto, per la donna s'era temuto il peggio, ma una volta giunta al pronto soccorso, i medici le hanno fortunatamente riscontrato solo ferite a un occhio e a una gamba, dichiarandola non in pericolo di vita.A fornire dettagli rassicuranti sulle condizioni della donna - che stava recandosi in chiesa per dare una mano nelle pulizie - è stato lo stesso sacerdote, don Antonio Guarracino, che non ha però mancato di sottolineare per l'ennesima volta la pericolosità della strada.