Domenica 18 Giugno 2017, 11:45 - Ultimo aggiornamento: 18-06-2017 11:45

Incontro in Regione tra il presidente Vincenzo De Luca e il sindaco Cosimo Ferraioli. Obiettivo del summit, promosso dal consigliere regionale Nello Fiore e da Carlo Antonio Fiore, è stato capire lo stato dell'arte delle proposte progettuali presentati a palazzo Santa Lucia dall'amministrazione Ferraioli. Riflettori puntati soprattutto sul parco urbano, respinto in prima battuta per carenza di documentazione. Il piano di investimenti da 5 milioni di euro punta al recupero delle aree sottostanti allo svincolo della strada Statale 268, che collega Angri a Sant'Antonio Abate, dove dovrebbero essere realizzate aree verdi, spazi per concerti e attività sportive.