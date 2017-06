Venerdì 16 Giugno 2017, 18:18 - Ultimo aggiornamento: 16-06-2017 18:18

Ha partorito alla ventiquatrresima settimana di gravidanza, in casa senza alcuna assistenza medica e il neonato è deceduto dopo tre ore. L'epiosido è accaduto ieri mattina a Campolongo, sul litorale ebolitano, dove i sanitari del Saut 118, Croce Biance e Humanitas di Salerno hanno soccorso una donna 41enne ucraina e il figlio appena nato, che era cianotico e non respirava e li hanno trasportati all'ospedale di Battipaglia. Mamma e figlio sono stati ricoverati in prognosi riservata nel reparto di ginecologia e rianimazione. Il neonato è stato intubato e dopo qualche minuto il battito del cuore era tornato alla nromalità ma alle 10,15 di questa mattina è deceduto. Il corpicino è stato trasferito all'obitorio del nosocomio battipagliese mentre la mamma resta ricoverata in ospedale.