Domenica 16 Aprile 2017, 13:38 - Ultimo aggiornamento: 16-04-2017 13:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pasqua non serena a Battipaglia, per dipendenti comunali e fruttivendoli. Questa mattina il sindaco Cecilia Francese e il vice sindaco Ugo Tozzi hanno effettuato un blitz presso il cimitero di Battipaglia e un fruttivendolo in via Domodossola.In entrambi i casi sono state riscontrate delle violazioni. In particolare, per quanto riguarda il cimitero, la prima cittadina, accompagnata dal consigliere comunale Vincenzo De Sio, ha potuto verificare che non era stato completato lo sfalcio dell’erba. Una disposizione che era già stata data nei giorni passati, quando erano fioccate le lamentele da parte dei residenti, costretti ad attraversare una vera e propria giungla, per raggiungere i propri cari. Inoltre, è stato rinvenuto il cancello della nuova ala del cimitero chiuso. Anche in questo caso, l’amministrazione aveva dato disposizioni diverse, evidentemente violate. Per risolvere le due problematiche, peraltro segnalate da diversi cittadini, Francese ha richiamato i custodi e gli operai di Alba, che hanno così proceduto all’apertura dei cancelli e al completamento dello sfalcio.Il sindaco, inoltre, si è recato sulla zona industriale di Battipaglia, dove ha ringraziato la comunità indiana di Battipaglia, che ha provveduto alla pulizia e allo sfalcio dell'erba.Un analogo blitz è stato compiuto dal vice sindaco Ugo Tozzi, accompagnato dalla Polizia locale. Obiettivo della sortita, un noto fruttivendolo sito in via Domodossola. Questi, in mattinata fosse stato ammonito alla rimozione della merce, con cui occupava parte della strada, ha proseguito nella violazione. Per questa ragione, il commerciante è stato multato e obbligato alla rimozione della merce. Inoltre, è stata anche disposta la chiusura dell’attività commerciale per cinque giorni.