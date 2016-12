Giovedì 22 Dicembre 2016, 22:56 - Ultimo aggiornamento: 22-12-2016 22:57

Polla. Avrà inizio il 10 febbraio il processo d’appello bis per l’omicidio di Nicola Di Gloria. E' il pensionato ucciso tra le montagne di Polla nel 2010. La Cassazione ha annullato con rinvio ad altra sezione della Corte di Assise di Appello di Salerno la sentenza di secondo grado nei confronti di Giuseppe “Pino” Petrillo, il 35enne pollese unico imputato nell'omicidio. Il ricorso in Cassazione era stato presentato dall’avvocato della famiglia di Nicola Di Gloria, Sebastiano Tanzola. Un appello avverso la sentenza della Corte di Assise di Appello di Salerno che aveva rimesso in libertà il presunto colpevole, condannato in primo grado a 23 anni e poi a 6 in appello.