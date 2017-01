Sabato 7 Gennaio 2017, 10:24 - Ultimo aggiornamento: 07-01-2017 10:24

Freddo, vento e qualche fiocco di neve a Battipaglia. A provocare più danni, tuttavia, sono state proprio le forti raffiche di vento che da ieri spirano sulla città. Come annunciato da Per un nuovo inizio, associazione politica guidata da Vincenzo Inverso, questa notte si è sfiorata la tragedia sulla zona industriale di Battipaglia. Nella notte, in via Bosco Primo, il vento ha spezzato un grosso albero. Nella caduta, questo ha finito per tranciare i cavi che si trovavano nei dintorni. Secondo quanto spiegato da Filomena D'Onofrio, iscritta dell'associazione, fra i cavi vi sarebbero anche quelli dell'alta tensione.«Da due anni sollecitiamo al Comune il taglio degli alberi in via Bosco Primo sulla zona industriale di Battipaglia - denuncia Inverso - speriamo che ora si intervenga subito anche con un opera di manutenzione straordinaria a prevenire tutto questo nelle zone a rischio del territorio». Anche a causa del forte vento, ieri sera è stata annullata la tradizionale discesa della Befana realizzata dai volontari della Protezione civile di Battipaglia: «I nostri volontari sono comunque impegnati ininterrottamente da ieri per fronteggiare le varie emergenze che stanno interessando il nostro territorio», si legge sulla pagina Facebook del nucleo.