Lunedì 26 Dicembre 2016, 13:23 - Ultimo aggiornamento: 26-12-2016 18:38

Perquisizioni nella notte della vigilia di Natale, scattano le manette. Un uomo ha anche tentato di malmenare i carabinieri per sottrarsi all’arresto. L’operazione condotta dagli uomini della stazione di Sarno ha portato all’arresto di tre persone, volti già noti alle forze dell’ordine, per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari hanno perquisito due abitazioni, da tempo già attenzionate a causa del continuo andirivieni di persone. Nel corso delle investigazioni nelle abitazioni, sono stati sequestrati 600 grammi di hashish, 25 grammi di cocaina e materiale atto al confezionamento delle dosi. Per i tre presunti “pusher”, un 25enne ed una coppia, 34 anni lui e 31 anni la compagna, è scattato l’arresto in flagranza di reato. Il 34enne è stato anche deferito per resistenza a pubblico ufficiale, perché ha ripetutamente colpito con calci e pugni i carabinieri per provare a sottrarsi all’arresto. I tre sono ora agli arresti domiciliari.