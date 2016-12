Picchiava la madre anche per 3 euro: i soldi gli servivano per la droga

Giovedì 22 Dicembre 2016, 19:14 - Ultimo aggiornamento: 22-12-2016 19:14

S. VALENTINO TORIO. Picchiava la madre anche per 3 euro: gli servivano per comprare la droga. Un giovane nocerino di 29 anni rischia di essere giudicato con rito immediato, dietro richiesta della procura, con le accuse di estorsione e maltrattamenti. I fatti, recentissimi, risalgono allo scorso ottobre. Nel mirino di quella violenza c'era finita la propria madre, più volte aggredita e minacciata di morte se non acconsentiva alle richieste in denaro del figlio. Quest'ultime andavano dai 3 ai 20 euro. Spesso, quando la donna faceva più resistenza, il figlio afferrava un coltello e le urlava contro: "Qualche giorno di questi te lo ficco nella pancia". Stessa sorte era destinata alla sorella più piccola, che nell'intervenire a difesa del genitore, finiva per essere picchiata e aggredita dal fratello maggiore senza troppi complimenti. Il 29enne non si limitava solo a picchiare le due donne, ma anche a condurre uno stile di vita basato sull'ozio e sugli effetti della droga che assumeva, che lo faceva rientrare in casa in condizioni pietose, ma tali da aumentare il pericolo per chi doveva rapportarsi con lui in quella stessa casa. L'incubo finì solo quando la madre decise di sporgere denuncia ai carabinieri, che arrestarono il ragazzo trasferendolo in carcere, visto anche il contesto di degrado che aveva interessato da tempo la quotidianeità di quella famiglia. Sarà giudicato con rito immediato