Sabato 24 Dicembre 2016, 06:10 - Ultimo aggiornamento: 23 Dicembre, 21:07

SALERNO. C’è anche il nome di Antonio Luciani, il vice segretario vicario della Camera di Commercio di Salerno ora ai domiciliari a cui sono state contestate condotte di peculato e falso in qualità di ex responsabile amministrativo di Intertrade, nella relazione-denuncia che Alfredo Greco, commissario dell’azienda speciale dell’ente economico in liquidazione, ha inviato alla Procura.Tutto succede in uno dei tanti – o, almeno, così dovevano essere sulla carta – consigli di amministrazione di Intertrade. Quello del 20 maggio 2014. In cui il consiglio dava ampio mandato al presidente dell’azienda, Vincenzo Galiano, di «instaurare ogni utile rapporto giuridico-economico – si legge nel dossier di Greco – con il sistema bancario con la facoltà di richiedere finanziamenti, e di incaricre il direttore dell’azienda (ndr.Innocenzo Orlando) di adottare ogni utile provvedimento al fine di dare concreta attuazione al deliberato». Argomento che, stando alle dichiarazioni ufficiali di alcuni membri del cda di Intertrade, non solo non fu mai discusso, ma nemmeno votato. Nello stesso verbale di riunione di consiglio, e qui arriva il riferimento a Luciani, la relazione di Greco segnala la presenza anche di un’altra disposizione, e cioè di una evidenziata crisi finanziaria di Intertrade (anche questa definita «mai discussa» dai consiglieri di amministrazione). Tale da portare il “supervisore amministrativo” di Intertrade, e cioè presumibilmente Antonio Luciani, in collaborazione con il collegio dei revisori dei conti dell’azienda, a proporre azioni di sostegno.