Venerdì 30 Dicembre 2016, 12:49 - Ultimo aggiornamento: 30-12-2016 12:52

PONTECAGNANO - Nell’estrazione del 29 dicembre 2016 il Gioco del Lotto ha distribuito premi in particolare in Campania, dove un fortunatissimo giocatore di Pontecagnano Faiano ha vinto 62.250 euro. Il giocatore di Pontecagnano Faiano ha scelto di giocare sulla ruota di Napoli, centrando quattro terni e una quaterna con 1 solo euro. I numeri giocati sono stati 9, 44, 73 e 86. La vincita è stata ottenuta nella ricevitoria della signora Maria Rosaria Caputo in via Vespucci.