Bellosguardo. Nella chiesa di San Michele Arcangelo, nel centro storico di Bellosguardo, è stato inaugurato il Presepe Artistico, giunto alla 6^ edizione. Tema di quest’anno è “Il borgo e gli antichi mestieri”. Il presepe, dalle dimensioni notevoli, si contraddistingue per i molti particolari di cui è composto, tra cui i personaggi in movimento grazie al dispositivo meccanico ideato e creato da uno dei soci-artigiani. Fautori della meravigliosa opera presepiale, infatti, sono i soci- artigiani dell’Accademia del Presepe, ognuno dei quali ha messo in campo la propria arte per dar vita alla singolare opera. Il presepe è stato realizzato con materiale di riciclo e con meccaniche e movimento sincronizzato, ci sono voluti più di quattro mesi per assemblare il tutto e allestirlo. A dare un piccolo grande contributo agli artigiani sono stati gli alunni della scuola dell'infanzia e della primaria di Bellosguardo.«È stata realizzata una vera e propria opera d’arte - sostiene don Nicola Coiro, parroco delle comunità di Roscigno e Bellosguardo- che resterà in esposizione fino a gennaio, tutti i giorni dalle h 16:00 alle h 21:00». Ogni anno l’Accademia del Presepe ha realizzato presepi artistici che quest’anno verranno esposti durante la due serate, 28 e 29 dicembre, di “Presepi d’autore”. La Provvidenza, Chiesa San Michele Arcangelo, Africa e Immigrazione sono solo alcuni dei temi realizzati negli anni passati dall’Accademia. “Presepi d’autore”è un evento ideato ed organizzato dalla Consulta Giovanile di Bellosguardo e mira a valorizzare l’artigianato locale, i vicoli e le tipicità gastronomiche. La mostra dei presepi resterà aperta fino al 6 gennaio 2017.