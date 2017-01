Lunedì 9 Gennaio 2017, 06:55 - Ultimo aggiornamento: 8 Gennaio, 23:53

SALERNO - Amministratori al voto ieri per il rinnovo del consiglio provinciale. Dalle urne sostanziali conferme per il Pd che fa il pieno di consensi, com’era chiaro già dal primo blocco di schede scrutinate. Il partito democratico vola oltre al 50 per cento – per la percentuale definitiva bisognerà aspettare l’ufficializzazione dei risultati - con i democrat avanti in tutti e tre i seggi allestiti a palazzo Sant’Agostino. Con ogni probabilità si andrà oltre la riconferma del risultato di due anni fa quando fu eletto il presidente Canfora (il suo mandato dura quattro anni, mentre quello del consiglio due) alla guida di una coalizione di centrosinistra con il Pd che conquistò sette seggi e l’Udc due. Fra i sindaci più votati c’è il sindaco di Salerno, Enzo Napoli, che però è stato tradito dalla sua Salerno: solo 12 voti, ne aspettava 18. Bene il vice sindaco di Torchiara, Luca Cerretani “delfino” del primo cittadino di Agropoli, Franco Alfieri, che ha puntato sulla sua candidatura dopo aver deciso di non scendere direttamente in campo. Un «risultato importante e significativo» per il segretario provinciale del Pd Nicola Landolfi. «La nostra lista – commenta - ha ottenuto un risultato importante e significativo che testimonia la risposta positiva degli amministratori del territorio al lavoro fatto in questi due anni seppure nelle difficoltà vissute dall’ente sia quelle ereditate dal passato che per il travaglio subito per via della riforma». Bene anche i socialisti, stando alle indiscrezioni che trapelano da palazzo Sant’Agostino e i moderati con le due liste Davvero in centro (Udc, Ncd, Ala, Davvero Verdi) e Cittadini per la Provincia (Scelta civica, Campania Libera) che, stando alle indiscrezioni, sarebbero riusciti a conquistare almeno due seggi. Non ce la fa la Sinistra che pure puntava ad ottenere un seggio. La lista Provincia di tutti (Sinistra italiana, Rifondazione comunista e l’Altra Europa) non riesce a spuntarla non potendo contare su un numero sufficiente di amministratori sul territorio.