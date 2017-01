Giovedì 5 Gennaio 2017, 17:02 - Ultimo aggiornamento: 05-01-2017 17:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SALERNO - Potrebbe aver rubato l'auto e, per questo, essere scappato dopo aver provocato l'incidente. Almeno questa è l'ipotesi della polizia che sta indagando per rintracciare il folle che ha ferito due donne e poi è fuggito via a piedi abbandonando l'auto. E’ accaduto poco dopo mezzanotte tra via Martiri Ungheresi e via Santa Margherita a Pastena nella zona orientale di Salerno.Stando ad una prima ricostruzione, una delle due vetture – dovrebbe trattarsi di una Fiat Punto – è sopraggiunta da via Martiri Ungheresi a folle velocità andando a scontrarsi con una Panda che stava transitando sulla strada principale in quel momento. Lo scontro è stato violento, tanto che entrambi i veicoli sono finiti a ridosso del marciapiedi. Il conducente della vettura è fuggito.