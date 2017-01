Lunedì 9 Gennaio 2017, 12:16 - Ultimo aggiornamento: 09-01-2017 12:23

Raid vandalico con furto all'Isis Fortunato di via Cuparelle ad Angri, provincia di Salerno. Nella notte ignoti hanno divelto il cancello esterno e rubato 15 computer dal nuovo laboratorio di informatica. I danni si aggirano intorno ai 30 mila euro. Si tratta di fondi propri che la scuola ha investito per creare l'aula hi-tech. «I malfattori sono entrati a piedi dal lato del nuovo casello autostradale - ha spiegato il dirigente scolastico Giuseppe Santangelo - hanno portato via 15 dei 30 pc. Abbiamo un sistema di radio allarme per il quale paghiamo una cooperativa privata, che purtroppo non ha funzionato. E un sistema di videosorveglianza che la Provincia ha solo predisposto senza investire sulle apparecchiature». Dopo il furto è stata presentata una denuncia alla locale stazione dei carabinieri.