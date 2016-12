Giovedì 29 Dicembre 2016, 18:38 - Ultimo aggiornamento: 29-12-2016 19:38

Eboli. Quinta rapina natalizia, colpo da mille euro all’ufficio postale di via Tavoliello. Un ragazzo armato di coltello, con il viso coperto da un passamontagna, è entrato ieri alle 18,30 nei locali in contrada Ceffato, l’ufficio pubblico più insicuro della città, sprovvisto di barriere di protezione tra dipendenti e clienti. L’uomo ha puntato un coltello alla gola di una cassiera, si è fatto consegnare i soldi (quasi mille euro) ed è fuggito.Una donna in fila si è nascosta in un corridoio laterale, la cassiera minacciata è scoppiata in lacrime all’arrivo del marito. I dipendenti di via Tavoliello sono esposti alle aggressioni. In zona sono giunti carabinieri e vigili urbani. I militari hanno requisito le immagini delle telecamere. Il rapinatore, altezza media (1,75 cm), indossava una felpa bianca. Era italiano e molto agitato, raccontano i testimoni oculari. Siamo a cinque rapine: la prima il 10 dicembre in un market di via Unione Sovietica. Venerdì 16 è toccato alla farmacia comunale al rione Pescara (6 mila euro). Mercoledì 21 tentata rapina al negozio di giocattoli Modellismo in via D’Arco. Venerdì 23 dicembre, la quarta rapina al market Deco di via Buozzi. Bottino: duemila euro.