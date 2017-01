Rifiuti, periferie nel mirino degli incivili

Venerdì 6 Gennaio 2017, 12:06 - Ultimo aggiornamento: 06-01-2017 12:06

Nuovo sversamento di rifiuti in via Cupa Mastrogennaro dove ignoti hanno sversato televisori, secchi di vernice, sacchetti di rifiuti, pneumatici e scarti edili. Si tratta dell'ennesimo episodio, dopo i roghi che nelle scorse settimane hanno interessato via Raiola, dove per tre giorni consecutivi è stato dato alle fiamme il cassonetto per la raccolta dei rifiuti indifferenziati, e via Amendola. I controlli delle guardie ambientali, con le quali il Comune ha sottoscritto lo scorso luglio la convenzione a titolo gratuito, e degli agenti della polizia locale non riescono ad arginare l'inciviltà diffusa di chi continua a non rispettare il calendario della raccolta differenziata e trasforma le periferie in discariche a cielo aperto.Sul fronte interno, invece, il progetto di completamento della strada di competenza della Provincia è fermo a palazzo Sant'Agostino dal 2009. L'ente si è detto disponibile a completare il primo tratto ma non l'intero lotto; disponibili complessivamente 4 milioni di euro per rifare 25mila chilometri di strade provinciali. Mentre i sindaci di Angri e Corbara dopo aver sottoscritto un protocollo di intesa lo scorso marzo puntano a inserire l'opera, i cui costi ammontano a 400mila euro, nei rispettivi piani triennali per autofinanziare gli interventi. Obiettivo migliorare la viabilità interna e creare un percorso alternativo alla strada provinciale, che consente l'accesso al valico Chiunzi