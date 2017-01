Giovedì 5 Gennaio 2017, 13:04 - Ultimo aggiornamento: 05-01-2017 13:04

Sarno - I recenti incendi nel centro storico e la grave difficoltà di raggiungere i luoghi con le autobotti hanno messo davanti ad una esigenza per garantire la sicurezza dei luoghi. Un piano antincendio su tutto il territorio con particolare riguardo per la zona centrale dove insistono strade anguste e vicoletti stretti tanto da rendere difficoltoso il lavoro dei vigili del fuoco. L’assessorato alla manutenzione, retto da Gaetano Ferrentino, di concerto con l’ufficio di protezione civile, ha elaborato un piano per l’installazione di idranti sul territorio comunale, principalmente nei punti del centro storico non facilmente raggiungibili dai mezzi. "E’ una esigenza molto sentita e annosa. - ha spiegato Ferrentino - I vigili del fuoco ed i soccorsi in caso di incendio saranno così messi nella condizione di poter più agevolmente operare, rispondendo a una esigenza di tranquillità e sicurezza del cittadino. Saranno una sessantina le bocche antincendio che verranno istallate gratuitamente da Gori al perfezionamento dell’iter burocratico e all’esito delle dovute verifiche tecniche".