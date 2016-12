Giovedì 29 Dicembre 2016, 18:54 - Ultimo aggiornamento: 29-12-2016 18:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Battipaglia. Molestano una giovane donna dinanzi alla stazione e scoppia la rissa. Quattro giovani, due stranieri e due battipagliesi sono stati denunciati a piede libero dalla polizia ferroviaria e sono finiti in ospedale dove sono state loro medicate le ferite riportate, con prognosi che non superano gli otto giorni. L’episodio è accaduto martedì sera dinanzi alla stazione ferroviaria. Due stranieri hanno molestato con complimenti spinti e avances una ragazza 24enne mentre stava camminando nei pressi della stazione ferroviaria. La donna ha allertato telefonicamente il fidanzato che è giunto immediatamente con un amico ed ha affrontato gli stranieri. Sono volati spintoni e ingiurie tra i quattro litiganti che poi si sono picchiati. La situazione è degenerata e qualche passante ha allerto gli agenti della polfer, diretti dal sostituto commissario Giuseppe Ciancaleoni, che sono subito intervenuti riportando la calma. I quattro giovani sono stati accompagnati all’ospedale mentre i poliziotti hanno ricostruito l’episodio e poi li hanno denunciati a piede libero per rissa e lesioni.