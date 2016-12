Martedì 27 Dicembre 2016, 21:45 - Ultimo aggiornamento: 27-12-2016 21:46

Nocera Inferiore. Tre infermieri in servizio al pronto soccorso dell’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore sono venuti alle mani durante il turno di lavoro. Futili motivi sarebbero alla base del litigio. I tre infermieri, separati con difficoltà dai colleghi presenti in reparto, si sono dovuti far medicare per escoriazioni al volto. Uno di loro ha anche riportato una profonda lesione al labbro. La direzione sanitaria ha aperto un’indagine interna per accertare eventuali responsabilità dei tre dipendenti. Non si escludono provvedimenti disciplinari. Uno di loro sarebbe recidivo. Recentemente avrebbe avuto uno scontro anche con il neo primario del pronto soccorso, il dottore Antonio Apolito. In passato si era reso protagonista di altri litigi con suoi colleghi. Il suo carattere aggressivo, dicono alcuni operatori sanitari che condividono spesso l’orario di lavoro, sarebbe alla base anche del grave episodio di oggi. “Ho addirittura vergogna - ha riferito uno degli infermieri - di raccontare il motivo dell’aggressione. Così come mi vergogno di quello che è successo davanti a diverse persone tra medici, colleghi e pazienti”.