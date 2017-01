Giovedì 5 Gennaio 2017, 17:36 - Ultimo aggiornamento: 05-01-2017 17:36

NOCERA INFERIORE. Aveva deciso di perseguitare l'amante dopo la rottura della relazione. Ora rischia il processo, in virtù di una richiesta di rito immediato avanzata dalla procura di Nocera Inferiore. Il protagonista è un 50enne nocerino. La coppia si sarebbe conosciuta agli inizi del 2015, con un rapporto durato all'incirca un anno. Una chiusura brusca, che l'uomo non aveva accettato, mettendo a punto la sua vendetta, fatta di persecuzioni e molestie. Non solo messaggi e telefonate, con l'atteggiamento tipico dello stalker, ma anche pedinamenti nei pressi della scuola del figlio, sotto casa della vittima e per strada. La donna, coniugata, fu costretta a stravolgere le sue abitudini di vita.Le minacce insieme a una lunga serie di episodi sono poi confluiti in una denuncia che la stessa presentò ai carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore. «Se non torni con me dico a tutti che hai tradito tuo marito». Tra le contestazioni mosse dalla magistratura nei confronti del nocerino, l'essersi recato fino ad Agropoli, nel 2016, dove la donna trascorreva le vacanze con la famiglia. Fu lì che l'indagato, affrontando il marito di quella che un tempo sarebbe stata la sua donna, esclamò: «Sono stato con tua moglie». E ancora: il 23 agosto la donna fu inseguita e costretta a ritirarsi in ospedale per un attacco d'ansia. A ottobre invece, fu bloccata nei pressi di un cinema a Cava de' Tirreni dal 50enne, per poi riuscire a scappare dopo l'ennesimo scontro. Lo stesso avvenne all'esterno di un negozio sempre nella città metelliana. Gli elementi raccolti a suo carico hanno ora spinto la procura a chiedere il rito immediato, sul quale si pronuncerà il gip.