Sabato 31 Dicembre 2016, 07:50 - Ultimo aggiornamento: 31-12-2016 09:16

SALERNO - Sono dieci i medici indagati per la morte di Antonio Pascale avvenuta lo scorso 26 dicembre al Ruggi. Un atto dovuto in quanto, ieri mattina, il sostituto procuratore Maria Carmela Polito ha conferito l'incarico peritale al medico legale Lorenzo Gitto e al chirurgo vascolare Aldo Bruno: i due periti, nominati dal magistrato, hanno effettuato l'esame autoptico sulla salma di Antonio Pascale e nei prossimi novanta giorni dovranno depositare le loro conclusioni. Dopo aver visionato anche tutta la documentazione sanitaria della vittima, i consulenti tecnici dovranno accertare la causa patologica che ha portato alla morte Antonio Pascale; esprimersi sulla condotta dei sanitari che si sono occupati del paziente e verificare se essi abbiano agito con «dilgenza, prudenza e perizia».Nei giorni precedenti al decesso, Antonio Pascale, 88enne paganese già sottoposto ad interventi di bypass aorto-coronarico e portatore di patologie cardiovascolari, fu ricoverato al Ruggi e trattato (il 20 dicembre) per l'esclusione per via endovascolare di un pseudo aneurisma aortico e dimesso quattro giorni dopo (il 24 dicembre). Nella mattinata del 25 dicembre si ricoverò nuovamente in quanto preoccupato per una tumefazione inguinale destra: sottoposto ad indagini diagnostiche si sarebbe esclusa un'emorragia in atto. Circostanza confermata anche dagli esami del sangue: il paziente, comunque, rimase ricoverato presso l'ospedale salernitano per osservazione e monitoraggio. La mattina dopo (si arriva così al 26 dicembre) il paziente, però, è andato in arresto cardiorespiratorio e, nonostante le manovre rianimatorie, è deceduto. A quel punto è scattata la denuncia da parte dei familiari.