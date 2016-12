Venerdì 30 Dicembre 2016, 17:29 - Ultimo aggiornamento: 30-12-2016 17:44

SALERNO - Si chiude con un successo il difficile 2016 della Salernitana. Finisce 2-1 Salernitana-Perugia, match valido per la 21esima giornata del campionato di Serie B. Reduce dalla sconfitta nel derby contro l'Avellino, la Salernitana era chiamata a chiudere l'anno regalando una gioia ai tifosi, sempre più delusi dall'andamento della stagione. A decidere la sfida giocata allo Stadio Arechi in favore dei granata i gol di Donnarumma al 16' e il raddoppio di Coda al 79'. Al 91' il gol per gli umbri di Dezi su punizione, troppo tardi per ribaltare il risultato. In classifica la Salernitana sale a 24 punti, fermo a 30 il Perugia.Bollini soddisfatto per la vittoria, la seconda da quando è alla guida della Salernitana: «È una vittoria caratteriale, cercata e voluta - dice il tecnico granata -. Abbiamo fatto tesoro degli errori, siamo stati attenti in fase di non possesso e sulle palle inattive a sfavore. Dalla sosta mi aspetto un lavoro importante che dovrò fare con lo staff e i giocatori. Non abbiamo ancora discusso di mercato con la società. Non ho fatto nomi, ma abbiamo idee molto simili».