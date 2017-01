Domenica 1 Gennaio 2017, 13:44 - Ultimo aggiornamento: 01-01-2017 13:44

Il 1 gennaio 2017, nella nottata, nell’ambito dei servizi organizzati in concomitanza con il concerto di Capodanno, i Carabinieri della Compagnia di Intervento Operativo del 10° Reggimento Campania di Napoli, coadiuvati da personale della locale Questura, hanno arrestato in flagranza di reato, per furto e danneggiamento aggravati e minacce in concorso, 5 persone, domiciliate a Eboli, di cui i primi 4 uomini di nazionalità marocchina e una donna rumena: N. A., 1992, nullafacente, pregiudicato; E. J. M.,1974, bracciante agricolo, pregiudicato; H. M., 1991, nullafacente, pregiudicato; B. N., 1985 e C. S. L., 1980.I cinque sono stati sorpresi e bloccati dopo un breve inseguimento a piedi dagli operanti mentre danneggiavano autovetture in sosta, da cui asportavano anche numerosi oggetti ed effetti personali. Nella circostanza, nel corso di successive perquisizioni, venivano rinvenuti attrezzi atto allo scasso, sequestrati unitamente all’AUDI A3, targata BP9251BM, in uso ai malviventi. Durante il sopralluogo, venivano accertati ingenti danni provocati su almeno 18 veicoli, per un valore complessivo di circa 50.000 euro. Gli arrestati sono stati poi tradotti agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.