Sarà stata la paura che il temporale di Pasqua potesse ripetersi anche a Pasquetta. Oppure la preoccupazione di andarsene in vacanza all’estero in un momento storico che non tranquillizza quanto a sicurezza. O, forse, il semplice desiderio di starsene in città e riscoprire luoghi davanti ai quali si passa e si ripassa senza però trovare il tempo di fermarcisi. Che siano stati questi o altri fattori, o la loro combinazione, fatto sta che i numeri dicono che in tanti, per il lunedì in Albis, hanno scelto la bellezza dei luoghi salernitani. Con un boom di visitatori per il complesso monumentale di San Pietro a Corte e per i Giardini della Minerva.I metereologi stavolta hanno per lo più toppato. Perché la tradizionale pioggia di Pasquetta, annunciata nei giorni scorsi, non ha rovinato i piani delle comitive più attrezzate. Ma ha di certo evitato che molti si organizzassero per tempo e decidessero di mettersi in moto per una gita fuori porta. Se ai salernitani rimasti a casa si aggiungono i turisti, stranieri e non solo, che hanno scelto la città di Arechi per le festività pasquali, il conto è fatto. E i numeri, quelli emersi ieri da un primo bilancio stilato dai principali siti del centro storico, tornano.A iniziare da San Pietro a Corte. O, più precisamente, dai luoghi del complesso archeologico di epoca longobarda gestiti dalla Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio e controllati dal personale addetto all’accoglienza e alla vigilanza: l’ipogeo e la cappella Sant’Anna. Ebbene, ad apporre la propria firma sul registro di visitatori, tenuto dal caposervizio Giovanni Celano e dal suo gruppo, sono stati circa in 800. Quasi quattro volte, fanno sapere dalla Soprintendenza, il totale di visitatori della domenica, quando ad ammirare il sito si recano mediamente 200 persone. Un numero importante quello di ieri, dunque, di certo favorito dalla sua centralità e dal fatto che per accedervi non c’è da pagare alcun biglietto. La presenza massiccia, però, è stata favorita anche e soprattutto dall’apertura costante del sito, gestito da marzo dello scorso anno dagli uffici della Soprintendenza. Tanto che, dopo il duomo di San Matteo, è tra i più indicati e pubblicizzati, anche per il suo indiscusso valore artistico, dalla agenzie di viaggi. Ieri, ad ammirare il complesso longobardo, sono stati tanti italiani, provenienti per lo più dalle regioni del Nord, ma anche gruppi di turisti inglesi e giapponesi. Non sono mancati neppure i salernitani.Presenze meno massicce, invece, per l’altro sito gestito dalla Soprintendenza, il Museo virtuale della Scuola medica salernitana, aperto solo in mattinata. I salernitani hanno fatto capolino anche ai Giardini della Minerva. Oltre 400 le persone che ieri hanno passeggiato, tra mattina e pomeriggio, tra i percorsi floreali dei giardini e nel cuore degli antichi sentieri della tradizione medica salernitana, tra colori, profumi e sapori della primavera. Il tutto nonostante, a differenza di San Pietro a Corte, il sito non sia proprio centrale e, soprattutto, ci sia un biglietto di ingresso da pagare.Ed è stato boom di presenze anche a Paestum. Le previsioni meteo che annunciavano temporali per Pasqua e Pasquetta non hanno scoraggiato i tanti turisti che avevano in programma di visitare il parco archeologico e il museo. E ieri, a dispetto delle previsioni, sono stati ripagati da una bella giornata di sole. Ben 3.045 gli ingressi nella sola giornata di Pasquetta; 1.631, nonostante il brutto tempo del pomeriggio, nella giornata di Pasqua. Aggiungendo anche sabato, nell’intero fine settimana le visite nella città patrimonio mondiale dell’Unesco sono state circa 6.500.