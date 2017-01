Lunedì 2 Gennaio 2017, 16:30 - Ultimo aggiornamento: 02-01-2017 16:30

VIETRI SUL MARE. La notifica arriva fuori tempo massimo e l'indagato viene scarcerato. È accaduto al calabrese Gennaro Raimondo, arrestato in autostrada a inizio mese tra Vietri sul Mare e Cava de' Tirreni, per aver minacciato un camionista con una pistola.I controlli che seguirono portarono la polizia stradale a scovare anche un fucile non dichiarato. L'uomo spiegò di aver impugnato la pistola per paura nei confronti di quel camionista, insieme alla sua guida pericolosa. Un gesto di difesa, anche per proteggere la sua famiglia presente in auto in quel momento, la moglie e il figlio. Sulla provenienza del fucile, invece, riferì al gip di averlo trovato sulla piazzola dell'autostrada. Una tesi poco credibile secondo il magistrato.Fu arrestato e trasferito in carcere, ma il tribunale del Riesame di Salerno, in vista dell'udienza fissata per valutare i termini della custodia cautelare, ha fatto trascorrere diversi giorni dall'atto della notifica - tre giorni - portando di fatto all'annullamento dell'ordinanza con la quale il gip del tribunale di Nocera Inferiore aveva disposto l'arresto per l'uomo.La casa del 43enne invece, difeso dall'avvocato Carmela Bonaduce, fu perquisita con il ritrovamento di 15 fucili da caccia, tutti autorizzati. Meno quel fucile che portava in auto, che gli era costato l'arresto. Ora l'errore materiale commesso dalla cancelleria che ha generato l'immediata liberazione dell'uomo