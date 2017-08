Venerdì 18 Agosto 2017, 13:16 - Ultimo aggiornamento: 18-08-2017 13:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Cilento conferma d'essere un paradiso per le tartarughe Caretta Caretta. All'alba, sono venute alla luce delle tartarughine lungo la spiaggia di Mezzatorre, nel comune di San Mauro Cilento. A scoprirle sono stati gli operai del comune mentre effettuavano la pulizia dell'arenile. Quindi, è stata immediatamente recintata l'area dove potrebbe esserci il nido, che non era stato precedentemente segnalato. Sul posto sono giunti subito i volontari del Museo Vivente della Dieta Mediterranea, in attesa dell'arrivo degli esperiti del centro Anton Dohrn di Napoli."Stiamo cercando di individuare il nido in quanto non n'eravamo a conoscenza" sottolinea il direttore del Museo Vivente della Dieta Mediterranea, Valerio Calabrese. Intanto, anche stamattina, un paio di tartarughine sono spuntate tra gli ombrelloni, incuranti della presenza di tanti bagnanti. "Questo conferma la difficoltà di localizzare con precisione il nido" aggiunge Calabrese. "È stata una sorpresa piacevole" dice il primo cittadino di San Mauro Cilento, Carlo Pisacane. "La Caretta Caretta ha scelto uno dei luoghi più belli della costa, speriamo che il maggior numero di tartarughine riesca a prendere la strada del mare".