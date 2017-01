Martedì 3 Gennaio 2017, 08:37 - Ultimo aggiornamento: 2 Gennaio, 22:26

Sanatoria in arrivo per i prof di ruolo salernitani finiti in scuole dal Lazio in su. C’è la deroga per i neo assunti nel piano della Buona scuola. Chi ha strappato l’immissione in ruolo al centro nord un anno fa potrà presentare richiesta di trasferimento nella propria provincia di residenza. Tornano a sperare almeno 300 insegnanti di ruolo salernitani su posto normale che da settembre scorso si sono allontanati da casa e famiglia per prendere servizio a distanza di centinaia di chilometri.L’apertura per i prof con la valigia è arrivata prima di Capodanno grazie alla intesa siglata a livello nazionale tra sindacati e ministero dell’Istruzione sul nuovo contratto della mobilità. Secondo il piano del Miur, dal prossimo anno scolastico 2017-2018 per tutti i docenti verrà meno l’obbligo di permanenza triennale nella provincia e nella scuola di titolarità, cioè dove i prof sono stati assunti. Potranno quindi presentare domanda di mobilità scegliendo liberamente tra scuola, ambito o provincia i 970 insegnanti salernitani che dopo anni di precariato sono stati assegnati al nord Italia per coprire una cattedra a tempo indeterminato. Nei mesi scorsi il maxi esodo forzato scatenò la levata di scudi di centinaia di docenti che adirono le vie legali con contenziosi amministrativi e ricorsi al Giudice del lavoro. Grazie alla intesa tra sindacati e Miur si potranno esprimere fino a 15 preferenze, con un massimo di 5 riferite a singole scuole, le altre potranno riferirsi ad ambiti o province. Sono questi i punti dell’intesa politica sulla mobilità volontaria tra la neoministra Valeria Fedeli, e i sindacati Flc Cgil, Cisl, Uil e Snals-Confsal, fatta eccezione per il sindacato Gilda. Lo stop all’obbligo della permanenza triennale dei docenti, però, avrà valore solo per il prossimo anno scolastico. Si tratta insomma di una deroga straordinaria che punta a venire incontro ai docenti assegnati a scuole troppo lontane da casa.