Sabato 31 Dicembre 2016, 15:07 - Ultimo aggiornamento: 31-12-2016 15:07

Inizia l’anno con la programmazione di nuove assunzioni al comune di Sarno. A Gennaio, con delibera di Giunta, alla luce anche delle disposizioni della legge di Stabilità in materia di “turn over”, in considerazione dei fondi a disposizione e nel rispetto del patto di stabilità, saranno programmate altre assunzioni, per rinnovare la pianta organica dell’ente comunale. Saranno, dunque, avviate le procedure per l’assunzione di: 1 Istruttore Direttivo Contabile (D1), 5 Vigili Urbani (C), 1 categoria D per ricoprire il ruolo di Comandante dei Vigili Urbani, 1 Ingegnere (D3) e una categoria C appartenente alla categoria protetta, prevista dall’art. 18 l. 68/1999. Saranno prima esperite le procedure di mobilità volontaria per personale proveniente da altri enti e, nel caso in cui andassero inevase, si darà il via ai concorsi per rapporti di lavoro a tempo indeterminato.