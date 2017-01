Mercoledì 4 Gennaio 2017, 16:17 - Ultimo aggiornamento: 04-01-2017 16:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sarno - Era rimasta schiacciata da un'auto insieme al marito mentre camminava sul marciapiedi. Donna in rianimazione riapre gli occhi dopo oltre una settimana. Un grave incidente nel quale era rimasta coinvolta trovandosi nel posto sbagliato al momento sbagliata. La donna stava sul marciapiedi in Piazza Lago quando due auto si erano scontrate al centro dello spartitraffico. Un impatto violentissimo al punto che una delle vetture era finita come un proiettile su un lato della strada schiacciando i due pedoni.Le condizioni della 65enne erano parse subito gravi ai medici del 118 arrivati sul posto, tanto da richiedere l'immediato trasferimento all'Umberto I di Nocera Inferiore dove è stata in rianimazione fino ad oggi. Sull'incidente indagano le forze dell'ordine. Uno strano sinistro dove si cercano anche elementi utili dalle immagini di vidosorveglianza dei sistemi privati in zona. per individuare eventuali responsabilità.