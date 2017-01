Lunedì 2 Gennaio 2017, 17:40 - Ultimo aggiornamento: 02-01-2017 17:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SCAFATI. Aveva nascosto la droga in un vano che confinava con il bar che gestiva, il "My Love": per quei fatti, il giudice l'ha condannata a tre anni, sette mesi e venti giorni di reclusione. Questa la sentenza del gup Paolo Valiante, con rito abbreviato, nei confronti di Teresa Cannavacciuolo, 34enne di Scafati.Quel giorno, il 3 aprile scorso, durante un controllo specifico, i carabinieri della sezione operativa di Nocera Inferiore rinvennero circa 50 grammi tra cocaina e crack, un flacone di ammoniaca e un bilancino di precisione in un vano situato sotto una rampa di scale, ubicato nell'atrio di un condominio che confinava con il bar gestito dalla donna. L'esercizio commerciale si trova in via Vitiello.Davanti al giudice, durante l'udienza per la convalida dell'arresto, la donna spiegò che la droga era sua e che il possesso era giustificato dalle difficoltà economiche che attraversava, con quattro figli a carico e il compagno che era finito in carcere. A rendere la sua condizione ancor più drammatica, un attentato che il suo bar aveva subito la notte del 29 marzo scorso. Dalla droga trovata quel giorno, i militari quantificarono la possibilità di ricavarne da essa almeno 259 dosi. Nella sentenza, il gup ha previsto anche il pagamento di 12.000 euro di multa