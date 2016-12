Giovedì 29 Dicembre 2016, 14:50 - Ultimo aggiornamento: 29-12-2016 14:50

Scontro tra due auto, una si ribalta e schiaccia contro un muro una coppia di pedoni. Donna in gravi condizioni. E’ accaduto intorno alle 23:30 di martedì in piazza Lago, lo svincolo che collega Sarno a San Valentino Torio ed a Nocera Inferiore. Una zona spesso teatro di gravi incidenti. A scontrarsi nel mezzo dello spartitraffico una Toyota Yaris di colore grigio ed una Fiat Punto bianca. Un impatto violentissimo al punto da catapultare una delle due auto verso un vicoletto adiacente. E’ lì che l’automobile ha preso in pieno una coppia che camminava sul marciapiedi schiacciando l’uomo e la donna contro il muro.Il terrore per i residenti che sono scesi in strada tra urla e pianti. Sangue sparso ovunque, dalla carreggiata al marciapiedi. Sul posto l’intervento di diverse ambulanze del 118, di polizia e carabinieri. Sono parse subito gravi le condizioni della donna, che non ha mai ripreso coscienza ed è subito stata trasportata all’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. Sotto osservazione e sottoposta a intervento chirurgico, i medici non hanno ancora sciolto la prognosi. Meno preoccupanti le condizioni del marito e quasi illesi gli automobilisti. Ancora poco chiara la dinamica dell’incidente. Al lavoro fin da subito gli investigatori per i rilievi del caso. Acquisite anche le immagini registrate da un sistema di videosorveglianza privato. I fotogrammi potranno essere utili sia a chiarire la dinamica che ad accertare eventuali responsabilità.