Giovedì 22 Dicembre 2016, 22:48 - Ultimo aggiornamento: 22-12-2016 22:49

Battipaglia. Blitz della polizia al mercato. Sono stati sequestrati 150 chilogrammi di prodotti ittici in pessime condizioni igieniche e merce griffata contraffatta del valore di 5.000 euro. Il pesce è stato rinvenuto in due auto poco lontano dalle bancarelle. I controlli sono scattati oggi al mercato settimanale, che si svolge ogni giovedì attorno allo stadio Pastena. La polizia ha subito individuato tre venditori ambulanti che vendevano la merce griffata contraffatta per lo più calzature e capi d’abbigliamento. Gli ambulanti erano abusivi e sono stati denunciati mentre la merce è stata subito posta sotto sequestro. Poi, in una traversa a ridosso della bancarelle sono state notate le auto con il pesce e i molluschi. Anche in questo caso è scattato immediatamente il sequestro dei prodotti e i due venditore ambulanti sprovvisti di ogni tipo di autorizzazione sono stati denunciati. Gli investigatori sono ancora a lavoro per individuare la centrale di contraffazione della merce griffata, per lo più calzature e capi di abbigliamento, e saranno effettuati ulteriori accertamenti. I venditori abusivi che erano in possesso della merce contraffatta, tutti provenienti dall’hinterland napoletano sono stati denunciati.