Si rompe un ginocchio mentre lavora: a processo il responsabile sicurezza della Doria

Giovedì 22 Dicembre 2016, 18:21 - Ultimo aggiornamento: 22-12-2016 18:21

ANGRI. Si ferì al ginocchio mentre stava lavorando. In ospedale la prognosi fu superiore ai 40 giorni. Per quell'episodio, dovrà essere processato con l'accusa di lesioni il procuratore della ditta "La Doria", delegato al rispetto delle norme di sicurezza ed antinfortunistiche nello stabilimento ubicato ad Angri, in via Nazionale. Il dipendente, una donna, riportò un trauma contusivo al ginocchio destro. La procura di Nocera Inferiore, dopo aver aperto un fascicolo a seguito della denuncia della parte offesa, contestò all'indagato, un 53enne, di non aver eseguito un'adeguata valutazione dei rischi inerenti le attività manutentive da eseguirsi sul luogo dell'infortunio. Inoltre, non avrebbe disciplinato l'attività da seguire per le operazioni di ripristino dei barattoli sulla linea di riempimento, nè avrebbe messo a disposizione dei lavoratori le attrezzature conformi ai requisiti di sicurezza. L'operaia, infatti, nello sbloccare i barattoli incastrati lungo la linea aerea di trasporto, in mancanza di una idonea passerella di servizio, scivolò dal gradino più alto finendo al suolo. Questo, dopo essere salita su una scala fissa in ferro e non a norma. Il responsabile della sicurezza è attualmente sotto processo al tribunale di Nocera Inferiore con l'accusa di lesioni personali colpose. I fatti risalgono al 2011