Tamponamento sulla Statale 18, coinvolti cinque veicoli. La conducente di una Smart avrebbe perso il controllo dell'auto, finendo prima contro un mezzo in sosta e poi sul lato opposto della carreggiata. La causa sarebbe da attribuire alla presenza di ghiaccio sul manto stradale. Sul posto sono giunti gli agenti della polizia locale per i rilievi e i sanitari del 118. Il bilancio è di due feriti, trasportati all'ospedale di Nocera Inferiore per accertamenti.