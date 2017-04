Straniero accoltellato ricoverato all'ospedale di Battipaglia

Domenica 16 Aprile 2017, 17:52 - Ultimo aggiornamento: 16-04-2017 17:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Battipaglia. Straniero accoltellato per strada. E’ avvolto dal mistero l’accoltellamento di uno straniero, 23enne domiciliato ad Eboli, che l’altra notte è stato colpito con un coltello da un giovane 29enne battipagliese. L’episodio è accaduto l’altra notte a pochi metri dallo stadio Pastena. Il ferito è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria della Speranza di Battipaglia dove i sanitari gli hanno medicato la ferita da taglio ed è stato giudicato guaribile in due settimane. I sanitari hanno allertato le forze dell’ordine che hanno individuato l’accoltellatore, 29enne battipagliese, che è stato denunciato a piede libero. Al momento gli investigatori sono ancora a lavoro per ricostruire l’episodio e appurare il motivo dell’accoltellamento. Lo straniero all’improvviso, mentre era dinanzi una paninoteca ambulante, si è accasciato sull’asfalto e perdeva sangue. Il ferito, nel cuore della notte verso le 4, è stato accompagnato in ospedale dove gli è stata medicata la ferita e fortunatamente non aveva riportato lesioni gravi. Più, tardi gli investigatori hanno ascoltato il ferito e sono riusciti a rintracciare l’accoltellatore.