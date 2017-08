Domenica 20 Agosto 2017, 21:51 - Ultimo aggiornamento: 20-08-2017 21:51

Ultimo scrimmage prima di iniziare a fare le cose sul serio. Sul sintetico dello stadio "Leo" di Siano, la Nocerina ha rifilato una sonora scoppola in amichevole alla Polisportiva Santa Maria, squadra che si candida a recitare un ruolo da protagonista nel campionato regionale di Promozione.Punteggio finale di 10-1 per i molossi, ma più di tutto c'era interesse per comprendere quali fossero al momento, le possibili gerarchie nei tre reparti, tenuto conto dell'abbondanza di atleti a disposizione di mister Massimo Morgia nei ruoli chiave.Reparto per reparto. In terza linea, con l'infortunio di Aiolfi la società potrebbe partire alla ricerca di un altro portiere under. Nel frattempo, Mennella ha cucita addosso la numero uno. Nel trittico di retroguardia, con Schettino unico mancino di piede, prevedibile staffetta Mautone-Manzo per il ruolo di playmaker difensivo o comunque di centrale nella linea a tre, con Matino under al momento favorito.In mediana, Coppola è stato preferito a Cecchi per affiancare Marsili nella zona centrale. Sulla corsia destra, Vitolo sembra avere più chance di Ragone nelle idee di Morgia, mentre sul versante opposto, Di Minico e Accardo al momento sembrano viaggiare su percentuali simili.Poche indicazioni in prima linea. Non foss'altro che, per l'assenza di Cavallaro, il tecnico dei molossi ha dovuto adattare da esterno offensivo Russo, spesso impiegato nel precampionato da "falso nueve". Alvino punto fermo lì davanti, con Liccardi e Dieme a rappresentare alternative nel ruolo di centravanti, con caratteristiche molto differenti, così da poter variare anche il tema offensivo a gara in corso.