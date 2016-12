Giovedì 29 Dicembre 2016, 19:10 - Ultimo aggiornamento: 29-12-2016 19:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Presa di mira l’auto dell'allenatore della Polisportiva Sarnese, Gianluca Esposito. Tagliate tutte le gomme fuori allo stadio in pieno giorno. Indaga la polizia per capire se si tratti di un atto vandalico o di una intimidazione. Esposito aveva parcheggiato l’auto davanti allo stadio “Felice Squitieri” in via Cannellone. Uscito dal campo si è accorto subito di quanto accaduto.L’allenatore granata ha subito sporto denuncia presso il locale commissariato di Polizia di Stato, retto dal vice questore aggiunto, Antonio Capaldo. Gli investigatori stanno acquisendo le immagini del sistema di videosorveglianza. Le telecamere, piazzate intorno allo stadio, già in passato hanno restituito fotogrammi utili in diverse indagini.