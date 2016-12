Venerdì 30 Dicembre 2016, 17:45 - Ultimo aggiornamento: 30-12-2016 20:33

Sarno. Sbarre aperte al transito del treno, l’Eav punisce il guardiano. L’Ente Autonomo Volturno srl ha adottato provvedimenti disciplinari nei confronti dell’operatore in servizio al passaggio a livello di via Porcola. La sanzione arriva dopo accurate verifiche in seguito al grave episodio dello scorso 30 novembre, quando il convoglio 611 partito da Napoli e diretto a Sarno, prima di arrivare in stazione, nell’attraversare il passaggio a livello di via Porcola, aveva trovato le sbarre ancora alzate. Solo la prontezza del macchinista e la frenata brusca avevano evitato il peggio.Un arresto di emergenza: il treno era riuscito, dunque, a fermare la sua corsa appena prima di impegnare il tratto di binario sul varco della strada. Era stato il macchinista a richiamare subito l’attenzione del guardiano con ripetute segnalazioni acustiche per far effettuare la manovra di chiusura delle sbarre. Un episodio non isolato, come immediatamente denunciato dai residenti della zona attraverso foto e video e parlando di continue frenate in extremis dei macchinisti alla guida dei convogli, sempre per la mancata chiusura delle barriere. Da quanto segnalato da numerosi cittadini, pare che la procedura in caso di malore del guardiano o guasto dell’apparecchiatura, con segnale acustico e luminoso, fosse diventata pericolosamente una consuetudine. A far scattare i controlli, insieme alle denunce dei residenti, anche il sollecito attraverso una nota indirizzata all’Eav dell’assessore ai trasporti, Eutilia Viscardi che subito aveva attivato anche gli uomini della polizia municipale per i sopralluoghi.Accertamenti dai quali non era risultato alcun guasto tecnico. «Sono felice che la mia richiesta abbia suscitato l’attenzione della Eav sull’accaduto – ha detto la Viscardi - e sono certa che le misure disciplinari prese servano ad evitare il ripetersi di un episodio tanto grave».