Lunedì 2 Gennaio 2017, 08:10 - Ultimo aggiornamento: 1 Gennaio, 21:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Conto salato di fine anno per i locali del centro: sanzioni e denunce per 7 attività. Il 2016 si chiude con una pesante stangata per i gestori non curanti dei divieti imposti dal Comune su emissioni musicali e somministrazioni alcoliche. Negli appelli della vigilia lanciati da Palazzo di Città, quella dell’happy hour del 31 dicembre doveva essere una festa senza eccessi, senza sforamenti di decibel e senza vendite sfrenate di alcolici in contenitori di vetro. Le richieste dell’amministrazione comunale erano arrivate a fronte delle tante note stonate registrate alla vigilia di Natale nel cuore della movida, dove tanti locali offrirono una immagine della festa smodata e giudicata irregolare sotto molti aspetti, a cominciare proprio dalle emissioni sonore fuori controllo e senza autorizzazione.Le tante ombre del dopo festeggiamenti di Natale hanno spinto il sindaco Enzo Napoli a richiamare i gestori ad un maggiore senso di responsabilità per la tutela della immagine del capoluogo. Ma pur avendo ricevuto l’invito formale del Comune a seguire le regole previste da precise ordinanze del sindaco, anche nelle ore precedenti al veglione di Capodanno e quindi prima dell’inizio del concertone di Antonello Venditti in piazza Amendola sono state registrate numerose violazioni nel corso dei festeggiamenti. Accertate dalle pattuglie in borghese e in divisa della Polizia municipale, dirette dal comandante Elvira Cantarella, irregolarità riferite soprattutto alle emissioni sonore. Nell’ambito di controlli intensificati dal Comune in sede di tavolo tecnico con la Questura, sono stati sanzionati 7 noti locali del centro beccati a diffondere musica con l’utilizzo di casse stereo e amplificatori sonori. Un locale di piazza Flavio Gioia e un altro del Corso Vittorio Emanuele poco dopo le 15 del pomeriggio di sabato si presentavano come delle discoteche all’aperto richiamando centinaia di giovani festanti. Per i 7 gestori arriveranno pesanti multe di 500 euro.