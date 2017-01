Le università di Verona, Trento, Bologna, il Politecnico di Milano e fra i poli non statali Luiss, Bocconi e San Raffaele sono le istituzioni ai vertici della nuova edizione dei ranking universitari del Sole 24 Ore, una graduatoria articolata su 12 indicatori tradizionali che punta a misurare i risultati di didattica e ricerca.



«Il Mezzogiorno - sottolinea il Sole 24 Ore - continua a soffrire e occupa stabilmente gli ultimi scalini delle graduatorie, chiuse anche quest'anno dalla Parthenope di Napoli fra gli atenei statali e dalla Kore di Enna fra quelli non statali. Anche a Sud, però, qualcosa si muove: Salerno consolida il proprio status di "eccezione territoriale", e scala dieci posizioni passando dalla 26esima posizione del 2015 alla casella 16 e centrando il miglioramento più netto a livello nazionale, ma crescono anche le quotazioni di Foggia, che sale di cinque posizioni, di Messina, Campobasso e Lecce, tutte con un guadagno di quattro posti in classifica rispetto all'anno scorso, e del Politecnico di Bari, che di scalini ne guadagna tre». «Da segnalare i balzi di Modena e Reggio (sei posizioni in più dell'anno scorso, come Chieti) e del Politecnico di Torino (+5), mentre tra i grandi poli in arretramento si incontrano Genova (-5) e Firenze (-4)», conclude il quotidiano.

Lunedì 2 Gennaio 2017, 12:30 - Ultimo aggiornamento: 02-01-2017 12:31

