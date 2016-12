Venerdì 30 Dicembre 2016, 18:15 - Ultimo aggiornamento: 30-12-2016 21:25

Nocera Inferiore. Multato per aver parcheggiato "con due ruote" sulle strisce gialle riservate al carico e scarico merci: nocerino paga la contravvenzione "come è giusto che sia", spiega, ma rilancia con un reportage fotografico per immortalare "altri casi di sosta selvaggia" in via Amato e via Fucilari. "Ore 7.45, di ieri mattina - scrive il cittadino di Nocera Inferiore - verbalizzato per due ruote sulle strisce gialle destinate al carico e scarico. Come giusto che sia, ho già pagato la contravvenzione ma - bacchetta - guardiamo un po' cosa succede nei dintorni". Ed ecco spuntare, a corredo del post pubblicato sui social, un vero e proprio book fotografico per immortalare "diverse auto non rispettose delle regole". Tante le reazioni al post da parte dei nocerini che chiedono "piu' controlli, affinché la legge sia uguale per tutti".