Sabato 31 Dicembre 2016, 07:55 - Ultimo aggiornamento: 31-12-2016 07:55

SALERNO - Da Palazzo di città giurano che, alle 21.15 in punto, Claudia Gerini salirà sul palco per dare il via al countdown. Il display alle sue spalle, secondo dopo secondo, scandirà gli ultimi sospiri del 2016 facendo bella mostra di sé ai 50mila che si attendono in piazza Amendola. Già, perché per Antonello Venditti a Salerno arriveranno turisti da tutto lo Stivale. A dispetto del freddo e malgrado pure lo spettro del terrorismo, ascoltare live Roma Capoccia è una tentazione per molti. E lui, Antonello, giura: «La Superband è pronta e io stracarico! Manca poco… arriviamo!».Dopo aver invitato i fan dalla sua pagina Facebook ufficiale con un «Tutti a Salerno», il cantautore lascia intuire che non deluderà i presenti. Tanti. I principali motori di ricerca per hotel sono chiari: è sold out. Nella notte tra il 31 dicembre e il primo gennaio, Booking parla di un 98% di camere prenotate. Così Venere e Trivago. Il quale indicizza cinque hotel su 347 e, manco a dirlo, con disponibilità solo di camere a prezzi proibitivi: dai 360 per il Montestella agli 800 a per la Maison De Charme. O, per i più stravaganti, 900 euro per dormire in un hotel galleggiante, il Mini on board. Insomma, meglio arrivare in camper, per chi ne ha uno. E infatti solo per domani gli autocaravan prenotati sono 88, «ma non è escluso che ne arrivino altri senza prenotazione», dicono da Salerno Mobilità. I più, però, raggiungeranno la città in auto. «Le mie sensazioni sono molto positive, credo che andrà molto bene – commenta l’assessore al commercio, Dario Loffredo - Sento amici di fuori, i fanclub, e ci si sta muovendo da altre regioni, soprattutto dalle più vicine, come Calabria, Basilicata, Puglia. Venditti piace molto: è un nome importante che raccoglie un pubblico vasto».Venditti raggiungerà Salerno nel pomeriggio, alle 17. Il gruppo, invece, è già arrivato e ha pure tenuto delle prove tecniche sul maxi palco allestito a piazza Amendola. Altre prove sono previste per la tarda mattinata di oggi. Sulla scaletta mancano gli ultimi dettagli. Le certezze, però, sono tante: a partire dal collegamento con Isoradio fino ad arrivare alla presenza del sindaco Enzo Napoli e del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Che anche quest’anno farà gli auguri ai campani dal palco di Salerno. L’altra certezza è che, la notte di san Silvestro che accompagnerà al 2017, sarà una notte blindata. Le misure antiterrorismo messe in campo riguarderanno il divieto di attraversamento per tutti i tir delle strade confinanti con le zone riservate a pedoni e spettatori. Ma a Salerno non ci si ferma alle prescrizioni: saranno infatti disposti particolari dissuasori per impedire fisicamente il passaggio ai mezzi.