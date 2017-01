Venerdì 6 Gennaio 2017, 10:47 - Ultimo aggiornamento: 06-01-2017 10:47

Vernice sull’asfalto e l’ingresso per Battipaglia viene bloccato per ore. E'm avvenuto questa notte, nei pressi della rotatoria autostradale, a opera di sconosciuti. Questa mattina, appena preso servizio, gli agenti della Polizia municipale hanno rinvenuto la carreggiata imbiancata.Tuttavia, non si trattava della neve che pure è fioccata. Con ogni probabilità, un mezzo da trasporto ha perduto il suo carico di vernici inondando la strada. Immediatamente è stata chiusa la strada di ingresso a Battipaglia in entrambi i sensi di marcia. I tecnici invece sono all'opera per rimuovere la vernice. Questa, fra l'altro, ha creato uno strato plastico che rende il fondo stradale scivoloso. A nulla è servita la videosorveglianza. Le telecamere del Comune, infatti, non hanno ripreso nulla della scena e ciò renderà difficile scoprire gli autori.