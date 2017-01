Sabato 7 Gennaio 2017, 19:03

SARNO - un pregiudicato sarnese di 46 anni viola gli obblighi imposti dalla misura alternativa alla detenzione cui era sottoposto, e torna in cella. Gli agenti della polizia di Sarno lo hanno arrestato, alla vigilia dell’Epifania, in esecuzione del decreto di sospensione cautelare della detenzione domiciliare emesso all’Ufficio di Sorveglianza di Salerno.Lo scorso novembre, E. D. V. si era allontanato da casa e i poliziotti del commissariato di Sarno che si erano recati all'abitazione per i controlli di rito, non trovandolo, lo hanno denunciato per evasione. L'uomo ora è ristretto in regime di ordinaria detenzione presso la Casa Circondariale di Salerno, dove dovrà scontare il residuo di pena fino al prossimo mese marzo per reati contro il patrimonio dei quali è stato giudicato colpevole con sentenza definitiva.