Violano il Daspo: tre ultras della Paganese saranno processati

Venerdì 6 Gennaio 2017, 15:41 - Ultimo aggiornamento: 06-01-2017 15:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tre ultras della Paganese saranno processati per aver violato le prescrizione previste dalla misura del Daspo. I fatti risalgono al 23 agosto 2015, giorno nel quale si disputò il match tra la Paganese e il Vigor Lamezia. La squadra azzurrostellata giocò fuori casa, ma i tre tifosi, S.D.S , A.B. e A.B., non si presentarono alla tenenza dei carabinieri di Pagani. Avevano l'obbligo, singolarmente, di apporre la propria firma prima della partita e trenta minuti al termine del match. I militari, dopo aver riscontrato la violazione, compilarono un'informativa che fu spedita alla procura di Nocera Inferiore. Da lì, il sostituto Valeria Vinci dispose la citazione diretta a giudizio dei tre, per aver violato l'articolo 6 della legge del 1989 che regola i comportamenti da adottare durante lo svolgimento di manifestazioni sportive. Il tribunale di Nocera Inferiore ha fissato ora l'inizio del processo per i tre giovani ventenni il prossimo 9 gennaio, in composizione monocratica.