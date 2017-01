Mercoledì 4 Gennaio 2017, 08:23 - Ultimo aggiornamento: 3 Gennaio, 23:19

Parcheggi e transito nel centro storico, scatta la spesa per i rinnovi dei pass autorizzativi. E per la sottoscrizione delle autorizzazioni la spesa oscillerà tra i 50 euro e i 120 euro. Quest’anno è infatti boom di scadenze in particolare per i residenti che tre anni fa hanno sottoscritto l’ultimo abbonamento per parcheggiare nelle aree di sosta residenziali. L’inizio del nuovo anno richiama l’attenzione degli automobilisti su due importanti scadenze da rispettare. Tra rinnovo dei permessi annuali e triennali per la sosta nelle aree controllate da Salerno Mobilità e delle autorizzazioni per accedere nella Ztl si preannuncia un inizio anno denso di adempimenti per gli automobilisti. A richiamare le attenzioni dei 5.500 cittadini intestatari del permesso di sosta per residenti nelle 9 Zpru comunali (meglio note come Zone di Particolare Rilevanza Urbanistica) sarà nei prossimi giorni una prima raffica di messaggi su cellulare agli intestatari per ricordare l’approssimarsi della scadenza del permesso. Il servizio messaggistica rivolto agli utenti è stato introdotto da anni da Salerno Mobilità per accelerare i tempi del rinnovo delle autorizzazioni, e anche quest’anno non potrà mancare la campagna di informazione che interessa numerosi salernitani. La scadenza dei permessi triennali interessa almeno la metà dei 5.500 abbonati censiti dalla società partecipata che gestisce i parcheggi del capoluogo. Chi chiederà di parcheggiare nelle Zpru per altri tre anni dovrà sborsare 120 euro, mentre l’abbonamento annuale costerà 50 euro. Quest’anno la scadenza dei permessi assume particolare incombenza in quanto si registra un aumento delle scadenze di pass triennali. Attenzione puntata in particolare sulle aree di sosta per i residenti del centro che da anni devono fare i conti con una carenza di disponibilità: chi punta ad accaparrarsi un posto per l’auto di famiglia dovrà quindi affrettarsi.