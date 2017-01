Giovedì 5 Gennaio 2017, 13:26 - Ultimo aggiornamento: 05-01-2017 15:15

Esattamente 6 mesi fa Claire Warner, coraggiosa mamma inglese, aveva 'sfidato' Facebook pubblicando una foto molto ravvicinata del seno sinistro. Un'immagine in netto contrasto con la politica del social network, che ormai da tempo ha deciso di rimuovere tutti quei contenuti considerati 'inopportuni' come, appunto, il seno femminile. Ma la foto di Claire, sei mesi più tardi, non solo resiste, ma è anche diventata virale per una causa sacrosanta. A Claire, infatti, è stato diagnosticato un cancro al seno: una notizia sconcertante per la donna che non soffriva di alcun sintomo né tantomeno si era accorta di nulla.E l'importanza del post di Claire è proprio tutta qui: se nella maggior parte dei casi un tumore al seno è individuabile grazie a un'accurata autopalpazione - che può rivelare noduli e altre anomalie -, il seno della donna era invece perfettamente normale al tatto, senza alcun tipo di irregolarità, senza alcun tipo di grumo o massa. A rivelare il problema, un unico indizio: una fossetta. A notarla la stessa Claire, grazie all'intuizione arrivata dal post di un'amica con la stessa patologia.Claire, una volta ricevuta la diagnosi e la conferma che la piccola rientranza era in effetti un segnale della patologia, ha così deciso di fotografare la fossetta presente nella parte inferiore del seno sinistro e di diffondere foto e appello su Facebook. Da allora, il post di Claire è diventato virale, raggiungendo circa 26 mila condivisioni oltre alla diffusione su tantissimi quotidiani inglesi ed esteri."Per favore LEGGETE e soprattutto GUARDATE - aveva scritto la donna su Facebook il 5 luglio scorso -. Questa è una foto della mia tetta sinistra. Il piccolo livido violaceo è il punto dove mi è stata praticata la biopsia. La fossetta minuscola in alto a sinistra di esso è un sintomo raro e poco conosciuto di CANCRO AL SENO. [...] Non sentivo il nodulo, non lo sento nemmeno ora che so che c'è, non sono malata. Il mio unico sintomo è questa fossetta. VI PREGO controllatevi (maschi e femmine) e fate in modo che i vostri cari facciano lo stesso. Se posso aiutare un'altra persona nel modo in cui io sono stata aiutata, allora sarà valsa la pena di mostrare al mondo il mio seno - che sarà ridotto a breve - sinistro".